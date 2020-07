Tippeekspert Per vurderer to bankere i V75-spillet i Harstad lørdag

sport

Slik vurderes løpene i årets V75-omgang i Harstad.

1. løp

12 Yankee Plane har gjort mange fine løp. Møter rett motstand, og med det rette løpet kan han fort vinne. 10 Girl Power hadde en flott avslutning sist. Satt fast, men da åpningen kom spurtet hun meget bra. 11 Blue On Line gikk også et flott løp. Kommer han seg rett inn i løpet, er han trippelkandidat. 8 Poussieres La Vie er også jevn og flink. Får den en fin reise, er den med langt fremme.

2. løp

13 S.K.S El Capitano gjorde et sterkt løp sist. Står litt langt bak og må ha litt hjelp underveis. Kommer han seg rett inn i løpet, er han seiersaktuell. 4 Whysofancy har ikke den beste programrad, men har gått på fine tider. Står veldig fint til og må regnes. 3 Mariana Plane går også jevne løp. Kan få en fin reise, og kan ta sin første seier. 12 Mim`s Little Magic er ny for oss i nord. Har gjort flere fine treningsjobber. Kan fort kjempe om en trippelplass med det rette løpet.

3. løp

13 Myr Faksen blir favoritt denne gang også. Han gikk et ok løp i Bodø og går sikkert frem med det løpet. 9 Philip Lyn vant fortjent sist. Kommer han seg rett inn i løpet, blir han veldig skummel. 8 Silke Chasmina har gjort flere god løp. Og denne gang får hun Eirik Høitomt i vogna. Må regnes. 7 Lille Jim har vært litt variabel. Holder han seg til travet denne gang, kan han kjempe helt i toppen.

4. løp

4 Begin To Trust går jevne fine løp i Finland. Står helt perfekt til. Kommer han seg til tet, kan han lede hele veien. 11 Annabella Knick kommer ut etter pause. Har trent fint og har hatt dette løpet som mål. Må regnes tidlig. 6 Cover Princess går jevne fine løp. Har også seier i raden. Skal være rask ut, og kommer hun seg til tet blir hun skummel. 8 Digital Asset er også en hyggelig hest som kommer fra Sverige. Har fått et dårlig spor, men vi Tror Hans Chr. Holm løser dette.

5. løp

15 Vill Jerven kommer fra Leangen med to strake seirer. Står litt vanskelig til, og må ha litt tur underveis. Møter også flere som har vist god form, men har en fin vinnersjanse. 8 Villdensky kommer ut etter pause. Treningsrapportene er veldig fine. Med det rette løpet, er han med i seierskampen. 13 Gardin Trappa er med også slåss hver gang om en trippelplass. Har trent fint og formen er bra. 14 Billy Kravall går fine løp. Står litt vanskelig til, men kan fort kjempe langt fremme.

6. løp

3 Nolimitjimmit gikk et kjempeløp i Sverige sist. Er veldig rask ut og kan lede fra start til mål. En bankerkandidat. 8 Marciano var veldig god i Bodø. Møter litt tøffere selskap denne gang. Men er så god at han kjemper i toppen. 2 Shocking Icon har endelig fått et fint spor. Er rask ut og kan få en fin reise herfra. 10 Elite B.R fikk et tøft løp sist, men avsluttingen var meget god. Kan kjempe om en trippelplass selv fra dårlig spor.

7. løp

11 Ville Lille Faksen har gått mot meget tøft selskap. Gikk et sterkt løp på Leangen. Får Holm i vogna og blir klar favoritt. 4 Hauan Balder var tilbake i fin form sist og vant veldig enkelt. Står fint til og kan lede veldig lenge. 5 Uberg Odin har vært litt uheldig i sine siste starter. Går han feilfritt, er han med langt fremme. 8 Turbo Trine går gode løp hver gang. Har veldig fin fart og holder hun seg til travet er hun med langt fremme.

8. løp

3 Gelato er en jevn og flink hest. Går fine løp hver gang. Fått fint spor og er med i seierskampen. 9 Kingofthehill står med to strake seirer. Sist gikk han en sterk siste 500 meter og vant enkelt. Har fått bakspor og må ha litt tur. 7 Tasteofchocolatier er også en meget bra hest. Står litt langt ute på vingen, men er med helt i toppen. 11 Tuffetto Jet er litt variabel. Har fått Høitomt i vogna. Feilfritt er han langt fremme.

9. løp

12 Perfect King kommer ut etter lang pause. Trener meget bra og har fordel av at det er et langt løp. Kommer han seg feilfritt, ut er han seiersaktuell. 10 Mr Sånna liker også lange løp. Skal være travsikker og det siste løpet var veldig bra. 15 W.J.Eminet Bergen liker også lange løp. Litt usikker på formen, men med den rette reisen er han med helt der fremme. 14 Magic Allybis viste sist at formen er bra. Har gått mange gode lang løp før og kan være en trippelkandidat.

10. løp

8 Mellem Stjerne har vært innom galoppen de siste gangene. Holder hun seg til rett gangart, kjemper hun om seieren. 5 Altagas er en urutinert hest. Har veldig store fart. Holder han seg til rett gangart, er han med i toppen. 7 Nordby Håp er også en god hest. Er litt usikker, men feilfritt er hun med i trippelkampen. 12 Lille Ville Mo har vært litt variabel. Er hun tilbake i rett slag, kan hun kjempe om en trippelplass.





Tips til løpene

1. løp: 12-10-11-8

2. løp: 13-4-3-12

3. løp: 13-9-8-7

4. løp: 4-11-6-8

5. løp: 15-8-13-14

6. løp: 3-8-2-10

7. løp: 11-4-5-8

8. løp: 3-9-7-11

9. løp: 12-10-15-14

10. løp: 8-5-7-12

V4-forslag

V4-1: 3

V4-2: 11-4-5-8

V4-3: 3-9-7-11

V4-4: 12-10-15-14

Kr 128.-

V5-forslag

V5-1: 12-10-11-8

V5-2: 13-4-3

V5-3: 13-9

V5-4: 4-11-6

V5-5: 15-8-13-14-11

Kr 288.-

V75-forslag

V75-1: 13 Myr Faksen

V75-2: 4-11-6-8

V75-3: 15-8-13-14

V75-4: 3 Nolimitjimmit

V75-5: 11-4-5-8-12

V75-6: 3-9-7-11

V75-7: 12-10-15

Kr 960.-

Dagens Dobbel-forslag

DD-1: 3-9-7

DD-2: 12-10-15

9 rekker a kr 10.- = kr 90.-