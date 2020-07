sport

– Jeg er glad for at smittesituasjonen gjør at vi kan holde fast ved det vi signaliserte i juni. Idrett er en viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i hele landet, sier Raja i en pressemelding fra Regjeringen.

Det var i juni regjeringen først varslet åpning 1. august, hvis smittesituasjonen tilsa det. Nå bekrefter kultur- og likestillingsministeren at situasjonen tillater at barn og unge under 20 år kan få unntak fra énmetersregelen i kamp- og treningssituasjon.