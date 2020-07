sport

Maria Hustad og Hønefoss tapte borte mot KIL/Hemne søndag. Laget som tapte 1–6 på Harstad stadion for Medkila forrige serierunde tok dermed sine første poeng for sesongen. Kampen endte 2–1 til hjemmelaget. Hustad spilte hele kampen på midtbanen for Hønefoss. Med seks poeng på de tre første kampene ligger Hønefoss dermed på fjerdeplass i 1. divisjon. Neste motstander for Hustad og co er serieleder Stabæk hjemme lørdag.