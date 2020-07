sport

Etter sterke prestasjoner i de to første kampene av sesongen er Medkila klare for borteoppgjøret mot tabelljumbo Fart. Kaptein Ida Fossem synes det er litt rart å se eget lag på toppen av tabellen.

– Det er litt merkelig å se at vi er der, men ut ifra de to kampene vi har spilt føler jeg at det er fortjent. Når det er sagt kommer vi til å møte enda bedre lag så får vi se om vi kan fortsette, sier Fossem.