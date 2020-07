sport

Ekteparet bestemte seg likevel for at han skulle takke ja til drømmejobben. Nå er det ikke mulig å kombinere lenger.

– Det er lettere å skjule at man er syk enn å vise at man er syk. Jeg er hundre prosent frisk utenpå her, men jeg er veldig syk inni, sier Lena Jensen Rogn.