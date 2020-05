sport

Toms Niedre har signert en 2-årskontrakt med Harstad Innebandyklubb, offentliggjorde klubben like etter midnatt.

Niedre kom til eliteserielaget før 2018/19-sesongen, og presenterte seg umiddelbart på en positiv måte med sitt blikk for spillet og evne til å legge til rette for skåringer. Han hadde 30 målgivende pasninger i sin første sesong, klart best i laget og sjette best av samtlige i ligaen. I tillegg skåret han 17 ganger selv.