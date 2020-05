– Vi må ikke bare vite hvor grensa går, vi må også holde oss godt innenfor

sport

I lys av Harstad Tidendes sak om at det har vært økter på Harstad stadion med fullkontakt, som kun tillates for eliteserien for menn ettersom spillere her isoleres utenom trening, går det ut nye anmodninger til trenere og ledere.

Fremdeles dugnad

Stein Kato Rafhaelsen er sportslig leder for barn og ungdom i Medkila, hvor han også er trenere for flere årstrinn. Han ber trenerne fortsette den gode jobben som er gjort så langt.