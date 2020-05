sport

Harstad Tigers er et lag for mennesker med ulike funksjonshemninger, som spiller såkalt tilrettelagt fotball. Spillerne, som er kvinner og menn i alderen 15–74 år, har ikke møttes til trening på snart to måneder på grunn av koronarestriksjonene.

For tre uker siden igangsatte Mågø et hjemmetreningsopplegg med en ekstra utfordring. Spillerne tar bilder eller video av seg selv og laster opp på lagets Facebook-side, hvis de vil.