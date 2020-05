Første løpsdag uten klar banker

Per Olav Jørgensen, travekspert om V5-3

1 Indian Fanatic har gjort to flotte løp. Står fint til og kan lede fra start til mål.

1. løp: 4 Tanic Plane var veldig god sist. Står fint inne i løpet og formen skal være bra. Kommer han seg tidlig fram, er han med i seierskampen. 5 Gina W. var bra som nummer to sist. Har fått spor på utsiden av favoritten. Kan få en tøff reise. Må regnes med i toppen. 7 Poussieres La Vie går jevne fine løp og kan kjempe om en trippelplass. 4 August Stenbæk har stor kapasitet. Kommer han seg rett inn i løpet, kan han være med i den fremste rekke.

2. løp: Et veldig åpent løp med mange vinnerkandidater. 9 Turbo Trine gikk et meget bra løp i Sverige sist. Har hun formen inne, kan hun fort vinne her. 10 Uberg Odin går jevne gode løp. Også han står på langt tillegg. Feilfritt kan han fort være med helt i toppen. 3 Mellem Stjerne er ei flott 3-årshoppe. Har fine tider fra prøveløp. Feilfritt kun hun kjempe om en trippelplass. 11 Lille Ville Mo har gått på fine tider. Opp mot sitt beste er hun langt fremme.