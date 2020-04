Når vi løfter sammen, får vi oppfylt drømmene

sport

Rennleder og primus motor Rune Tøllefsen tok ikke for hardt i da han i gleden over tildelingen onsdag kveld uttalte at «vi har jobbet jevnt og trutt de siste årene med å arrangere skirenn av god kvalitet i Kilbotn».

Harstad fikk NM på ski 2022 Harstad er tildelt NM i langrenn for 2022. Dette besluttet styret i Norges Skiforbund onsdag.

For det første: Vi er skiklubbene IF Kilkameratene og Medkila Skilag. Tøllefsen har tilhørighet til sistnevnte, men når det er snakk om skimesterskap i Harstad er det «vi» som gjelder. Blå Kilkam-jakker eller rødhvite Medkila-drakter legges igjen hjemme og erstattes med felles og nøytral bekledning i arrangementsstaben når løpere som Therese Johaug, Martin Johnsrud Sundby eller de beste i egen landsdel kommer til byens hovedanlegg for langrenn i Kilbotn.