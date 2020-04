Bekreftet: Arctic Race of Norway utsettes til 2021 med finale i Harstad

sport

Da vil det bli gjennomført med samme løypekart som var planlagt for årets ritt, som Harstad Tidende tidligere har meldt.

Ikke ønskelig uten tilskuere

Lørdag 25. april forlenget regjeringen forbudet mot store arrangementer med over 500 deltakere, fram til 1. september. Arctic Race og Norway skulle startet i Tromsø 6. august og avsluttes i Harstad 9. august. På bakgrunn av myndighetenes retningslinjer har Arctic Race of Norway bestemt seg for å flytte sykkelrittet til neste år.

– Med både Tromsø og Harstad som vertsbyer vil Arctic Race of Norway trekke titusener av tilskuere. Disse folkefestene er en viktig del av Arctic Race of Norway. Med en begrensing på 500 deltakere vil det verken være ønskelig eller mulig å gjennomføre arrangementet. Derfor utsetter vi arrangementet til neste år, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway.

Alternativ aktivitet

Selv om det ikke blir et profesjonelt sykkelritt i Nord-Norge i 2020, ser Dybdal og Arctic Race of Norway på andre muligheter for å skape positiv aktivitet i landsdelen.

Arctic Race signerer lokal trøyeleverandør I de neste tre årene skal Arctic Race of Norways sykkeltrøyer leveres av en lokal leverandør.

– Arctic Race of Norway er jo mer enn selve sykkelrittet. Vi har en visjon om å bidra til en positiv utvikling for Nord-Norge, og vi kommer til å gå i dialog med våre partnere og vertskommunene for å se på muligheten for å gjennomføre alternative aktiviteter i tråd med myndighetenes retningslinjer. Hva slags type aktiviteter dette kan bli, må vi komme tilbake til, avslutter Dybdal.

Den internasjonale sykkelkalenderen for 2021 er ikke klar, men Arctic Race of Norway vil sannsynligvis også neste år legges til august, slik det har vært i tidligere år.