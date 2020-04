– Jobben er påbegynt

sport

Det sier herrenes spillende trener, Joakim Dahl Haraldsen, om det som Harstad Håndballklubbs herrer nå står overfor. For laget, som før fjorårets sesong skulle kose seg med håndballen og hadde som målsetting å ta andreplassen i serien, ble stadig sterkere utover i sesongen. Det endte som kjent opp med at laget gikk ubeseiret igjennom sesongen. Det var også kriteriet som gjorde at de fikk tildelt opprykket uten å gå igjennom den planlagt opprykkskvalifiseringen. Den ble, som alle andre idrettsarrangementer, avlyste grunnet tiltak mot koronaviruset.

– Nå holder vi på med forberedelser så godt som det lar seg gjøre i disse tider, sier Dahl Haraldsen