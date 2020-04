sport

Sist helg besluttet Landsås at 4.-divisjonslaget skal vente med fotballtreninger på Harstad stadion. Etter diskusjoner internt mellom trenerteam og sportslig utvalg, ble det inngått et kompromiss om å avvente inntil videre, samt at det skulle tas en rask evaluering når man ser hvordan treningsøkter til andre klubber forløper.

Onsdag kveld har spillerne i Landsås fått beskjed om at det ikke blir fotball på en stund.