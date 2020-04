Oppgitt trener: – Sett fokus på aktiviteten

sport

Lørdag var nemlig laget selv klar på at de ikke ønsket å kjøre noen form for organisert trening på Harstad stadion. På meldingstjenesten Spond skrev laget at de ønsket å ha ei økt med egentrening på den nyåpnede stadionanlegget. Det var ei økt som skulle vare drøyt halvannen time lørdag formiddag.

«Blir ikke vanlig trening i helga, men egentrening for dem som vil. Vil være noen foreldre til stede, og som sørger for at regelverket/anbefalinger overholdes (maks fire og fire sammen). Bare å møte når det passer.», lød det i lagets innkalling.