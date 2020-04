sport

Da håndballsesongen, i likhet med all annen idrett, ble stanset i første halvdel av mars, kunne det ikke avgjøres sportslig hvem som skulle rykke opp fra regional 3.-divisjon til nasjonal 2.-divisjon i håndball.

For menn gikk de to plassene region nord har tilgjengelig til Rørvik og Harstad, mens Ørsta og Lødingen fikk beskjed om at de må prøve på nytt neste sesong.