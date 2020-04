Gir seg som trener på grunn av konas alvorlige sjukdom

Lena er avhengig av å få satt inn en ny bukspyttkjertel, og venter på at en donor skal dukke opp

Rogn sier han prioriterer omsorg for kone, deres to felles barn og hjemgården i Valdres. Langrennstreneren er gift med Harstads fremste kvinnelige skiløper gjennom tidene, Lena Jensen Rogn, som gikk 13 verdenscupløp og hadde sitt høydepunkt nasjonalt med femte-, åttende- og 10.-plass under norgesmesterskapet i Kongsberg i 2006.

Drømmejobb

– Det har vært fire flotte år der jeg har hatt gleden av å bidra til utvikling både for lovende juniorer og verdens beste skijenter, sier Geir Endre Rogn, som var juniorlandslagstrener fra 2016 til 2018, og deretter elitelagets trener fra 2018 og fram til nå.