Harstad fikk opprykk til nasjonal liga. Konkurrent vil ha omkamp om beslutningen

Det er Ørsta IL som hevder å være urettferdig behandlet da Norges Håndballforbund region nord ga 2.-divisjonsbillett til Harstad og Rørvik fra regionens fire 3.-divisjonsavdelinger. Regionen har kun to plasser i 2.-divisjon. Ettersom kvalifiseringen ble avlyst grunnet koronapandemien, måtte det en skrivebordsavgjørelse til for å avgjøre hvilke til lag som skal til 2.-divisjon og hvilke to lag som må ta enda en sesong i 3.-divisjon. Ørsta og Lødingen havnet i sistnevnte kategori.

Begrunnelse

Ørsta har levert en anke til forbundet. Klubben har to forslag til hva den mener bør gjøres. Ørsta ønsker primært at kvoten til region nord øktes fra to lag som rykker opp til fire. Dersom dette ikke er aktuelt, mener klubben at antall poeng skal være tellende, ikke beregnede poeng.