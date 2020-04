Sprinter mot norgestoppen

sport

For det er her på riksvei 867, på rettstrekka mellom Bergsodden og Askeladden Bruktbutikk at 20-åringen fra Hagan har funnet sin provisoriske treningsarena. Mellom flere meter høye snøskavler er det her at sprinteren får lagt sitt treningsgrunnlag i disse krevende tidene. For løpsbanen i Stangnes Idrettspark ligger, som så mye annet, under et solid lokk med snø. Samtidig er også dørene låste i Hålogalandshallen. Da gjør denne veibiten nytten for å kjøre treningsøkter med hurtighetsdrag.

– Nå gleder jeg meg til det som etter hvert kommer. Da har jeg god tro på at det skal gå fort unna, sier Koppen.