Landsås avlyser storturnering og konsert

sport

– Dette er spesielt trist for alle de fantastiske ungdommene som skulle deltatt på håndballturneringen og sommerkonserten vår, sier leder Ronny Sørensen i Håndballklubben Landsås i en pressemelding.

– Tilfører byen 2.000 mennesker Landsås cup gir et løft for hele Harstad den helga turnering og konsert pågår.

Full forståelse

Kulturminister Abid Raja (V) kunngjorde tirsdag at ingen idretts- og kulturarrangementer skal arrangeres frem til 15. juni. I dag melder Landsås at konsekvensene lokalt er at Nord-Norges største håndballturnering, Fagmøbler Landsås cup, er avlyst. Turneringen skulle være helgen 5. til 7. juni.

Det betyr samtidig at håndballturneringens store sommerkonsert, hvor blant annet artisten TIX skulle opptre, heller ikke kan gjennomføres.

- Vi har trolig klart å spikre det samme artistprogrammet for turneringen i 2021, uttalte arrangøren i forrige uke da spørsmål om mulig avlysning ble stilt.

Lager folkefest med Tix som headliner: Håndballklubben Landsås lager konsert for 3000: Jonny og Jan har headlineren klar Jan Lindgren og Jonny Karlsen håper over 3.000 store og små blir med når Håndballklubben Landsås lager en av de aller største konsertene i Harstad.

– Vi har selvfølgelig full forståelse for myndighetens avgjørelse og stiller oss bak bestemmelsen. Likevel er dette veldig trist. Utrolig mange barn og ungdommer hadde gledet seg til å komme til Harstad denne helgen og da er det med tungt hjerte at vi må avlyse, sier turneringsleder Ronny Sørensen onsdag.

Økonomisk håndterbart

Turneringen og konserten er en viktig inntektskilde for Håndballklubben Landsås. Per nå har ikke HK Landsås oversikt over hvor mye det vil koste klubben å avlyse.

– Selv om vi mest sannsynlig taper penger, så er økonomien i klubben heldigvis såpass god at vi tåler dette. Samtidig er det tungt å vite at avlysningen av turneringen ikke vil gi næringslivet i Harstad kjærkomne inntekter i en vanskelig tid, med at tusenvis av ivrige ungdommer, trenere og foresatte ville gjestet byen denne helgen, sier Sørensen.

Se bildeglimt fra konserten på Landsås For sjette året på rad arrangerte håndballklubben Landsås På scenen. Ser du noen kjente i folkehavet?

I et intervju med Harstad Tidende sist fredag uttalte Sørensen at Landsås trolig vil melde inn inntektstap og gå i dialog med Norges Idrettsforbund slik forbundet har bedt om. En kartlegging av avlyste arrangementer i mars og april er allerede gjort. Tilsvarende vil bli utført for månedene videre.

– En kompensasjonssøknad i forhold til tapte inntekter vil være aktuelt for oss, sier Sørensen.

Kommer sterkt tilbake

Nå velger HK Landsås å se fram mot turneringen i 2021.

– HK Landsås er en foreldredrevet klubb hvor alle er vant til å delta på dugnader, spesielt under Fagmøbler Landsås cup. Derfor er det helt naturlig at vi også blir med på samfunnsdugnaden med å stoppe spredningen av korona. Vi ser fram til neste års turnering og lover at vi kommer sterkere tilbake i 2021, fastslår Sørensen.