sport

Idrettsforbundet ga før helga tommelen opp for trening i mindre grupper for inntil fem personer, inkludert trener.

Norges Fotballforbund har fulgt opp med en veileder og koronavettregler, og over store deler av landet ruller ballen igjen. Harstad kommune har derimot satt foten ned, og i samarbeid med private anleggseiere som HIL, Medkila og Kilkam er det besluttet at hengelåsene ikke skal klippes av ennå. Ny vurdering lokalt vil skje over påske.