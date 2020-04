sport

For harstadværingene Torgeir Sulen Hovland, Eirik Mikkelsen og de øvrige utøverne på regionlaget i langrenn, får det trolig konsekvenser at Veidekke er ferdig som sponsor for Norges Skiforbund. Veidekke har bidratt mye spesielt til Team Nord-Norge og de øvrige fire regionslagene.

Parallelt varsler skiforbundet at det så langt beregner et tap på 30 millioner kroner som følge av koronapandemien.