Turnforeningen i Harstad har allerede prøvd. Nå tilbyr idrettsforbundet gratis digitale årsmøter for alle

Det kommer fram i en pressemelding fra idrettsforbundet tirsdag ettermiddag.

Norges idrettsforbund gjort det mulig for idrettslag å laste ned Idrettens Office 365 helt gratis og kostnadsfritt for alle idrettslag.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby alle idrettslag i Norge Idrettens Office 365 helt gratis ut juni. Vi gjør dette for å avhjelpe idrettslagene slik at de kan gjennomføre sine årsmøter uten behov for at mange mennesker samles i et og samme lokale, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Idrettsforbundet.

Råd til gjennomføring

Idrettsforbundet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av digitale årsmøter.

Kvalevåg sier at det å avholde et digitalt årsmøte i utgangspunktet ikke er annerledes enn å avholde for eksempel et styremøte som videomøte/videokonferanse, som mange idrettslag har erfaring med.

– Noen forhold skiller seg imidlertid fra styremøter; det er flere deltakere, og ikke alle deltakerne har kjennskap til eller har brukt de digitale plattformene idrettslaget beslutter skal benyttes i det digitale årsmøtet. Derfor har vi utarbeidet noen råd for hvordan et digitalt årsmøte bør gjennomføres, sier generalsekretæren avslutningsvis.

Fungerer

Digitalt årsmøte er allerede utprøvd og gjennomført av Harstad Turnforening. I ei loftstue i Harstad satt styreleder og møteleder Geir Borch Karlsen. Han loset det hele i havn på tre kvarter. Utfordringene var marginale, med kun ørsmå lydproblemer hos en av deltakerne i en kort periode. De fleste var med på Skype med videobilder, mens enkelte kun var med på telefon.

Pløyer hele overskuddet inn i fremtidig turnhall Turnforeningen har drøyt 1,2 millioner kroner på bok. Det meste er avsatt til en forventet hall.

– Jeg syns det fungerte godt. Helst skulle vi hatt med enda flere deltakere når vi ikke trengte møtes fysisk, men folk har nok mye annet å tenke på i disse tider, sa Borch Karlsen etter møtet mandag i forrige uke.

Også deltakerne var tilfredse.

– Når det ikke finnes alternativer, er det greit å gjøre det på denne måten, uttalte Liss-Karin Fjærli, som er kasserer og ble valgt som ny nestleder.

– Det ble færre diskusjoner enn når vi møtes ansikt til ansikt, sa både avtroppet nestleder Ida Marie Kleming og styremedlem og treneransvarlig Leif Igor Micheeff.