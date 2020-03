Palmesøndag gjenåpnes traseen til Koven

sport

Kvæfjordløyper har etter råd fra kommunen ikke kjørt spor og eller trasé til Koven i de siste ukene på grunn av koronapandemien. Begrunnelsen var ekstra belastning på beredskapen knyttet til eventuelle skader i Koven-området lengst inn i marka.

Til påske forventer de frivillige løypekjørerne stor utfart. Da vil det igjen bli satt spor til det populære utfartsområdet.

– Vi har hatt kontakt med Røde Kors og de vil som før ha utvidet beredskap/vakt i løypenettet i påsken. Beredskapen skal med det være godt ivaretatt og vi vil derfor, i samråd med kommunen, preparere Koven i påsken, skriver Kvæfjordløyper på sin nettside.

– Ved stor utfart tror vi det er en fordel knyttet til smittefare å spre folk utover et større område (flere løyper og rasteplasser). Slik situasjon er nå, mener vi dette samlet sett vil være bra for både den mentale og den fysiske folkehelsa i Kvæfjord, Harstad og for de øvrige som måtte finne veien til løypenettet.

– Vi tar sikte på å preparere til Koven fra og med palmelørdag 4. april til og med andre påskedag 13. april, skriver Kvæfjordløyper.

– Vi vil ellers minne om de generelle råd og pålegge knyttet til avstand, hosting/nysing og håndhygiene. Det gjelder også på tur i løypene, ved rasteplasser og ikke minst på parkeringsplassene hvor mange kan komme tett på, melder de frivillige, som ønsker alle god tur.