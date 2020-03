Virtuell trening samler folket

sport

Det vil si; tanken var først at familien Hunstad og Johansen på Borkenes skulle få trene sammen med de eldste barna, som har forlatt redet. I Nyveien filmet familien seg selv mens de kjørte en fellesøkt på nett med de utflyttede barna bosatt i Trondheim.

Fikk ideen fra Instagram

Det endte med treningsgruppa Hjemme-Gym, som i løpet av ei uke har fått over 300 følgere. To fellesøkter er gjennomført med rundt regnet 150 deltakere på direktesending, og enda flere med dem som følger øktene i opptak etter jobb eller når det passer for den enkelte.