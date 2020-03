Andrea (16): Slik motiverer vi hverandre

sport

Det sier Medkilas landslagsspiller Andrea Pålsdatter Hunstad, som skal lede lørdagens økt i Hjemme-Gym.

– Jeg syns dette tiltaket er ganske gøy, spesielt i denne perioden der vi ellers trener mye alene. Som familie er det morsomt at vi kan gjøre ting sammen. Ettersom vi er på ganske forskjellig nivå, blir det en del latter, som letter på stemning og humør. Det bidrar også til motivasjonen for å trene, sier fotballspilleren.