Sammen skal gutta og jentene lage håndballfest

Klubbstyret kastet seg rundt og innkalte til et styremøte tirsdag kveld da det ble klart at Harstads seniorlag, både for kvinner og menn, har tilbud om å spille i en landsdekkende 2.-divisjon kommende sesong. I helga fikk gutta tilbudet. Tirsdag ble det også plass til jentene da Rognan måtte trekke seg.

De viktigste spørsmålene styret måtte finne svar på, er om klubben har sportslig kraft, økonomiske muskler til å ta løftet, samtidig som bredden og aldersbestemte klasser skal ivaretas.