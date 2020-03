Senket persen på mila – måtte rett i karantene

sport

Fossen Nilsen hadde nemlig konkurranseskoene med seg da han dro til metropolen i England. Nærmere bestemt meldte han seg på Run Through – Victoria Park lørdag 7. mars.

– Dette var et løp på 10 kilometer, som ble et veldig bra løp for egen del. Jeg løp inn til tida 33.16, noe som representerer en forbedring av min personlige rekord med ett minutt, sier Fossen Nilsen, som endte på tredjeplass på milløpet.