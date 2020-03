Beslutning sent i kveld: Harstad stiller to lag i allnorsk serie

sport

Klubbstyret har hatt møte i kveld etter at kvinnelaget tidligere på dagen ble tilbudt plass i nasjonal 2.-divisjon som følge av at Rognan takket nei.

Lørdag fikk klubbens seniorlag for menn samme tilbud.

- Vi satser allnorsk både med kvinner og menn, bekreftet styreleder Beate Tande i 22-tiden.

Begge lag skulle spilt kvalifisering om opprykk, men denne er avlyst på grunn av koronapandemien. Dermed ble det en skrivebordsavgjørelse i Norges Håndballforbund region nord, som hadde to opprykksplasser tilgjengelig for hvert kjønn. Fire lag skulle spille kamper for å avgjøre hvem av dem som skulle rykke opp.

Harstads lag for menn spilte i 2.-divisjon for første og hittil eneste gang i 2016/17-sesongen. Kvinnelaget har aldri vært på nasjonalt nivå, og Harstad-håndballen har ikke vært representert i allnorsk seriespill for kvinner siden Landsås var i 1.-divisjon i 1992.

- Nå skal vi stake ut to kurser, en for sport og en for økonomi. Satsingen skal være forsvarlig på alle måter. I tillegg skal vi være en breddeklubb. Seniorlagenes 2.-divisjonsspill skal ikke gå ut over rekruttering og aldersbestemt nivå, understreker Tande tirsdag kveld.

Spillerne på lagene ble informert om beslutningen rett etter møtet.