Fikk ikke ny kontakt i HIL. Neste stopp for Ivan er en klubb i Malmö

Argentineren skal spille for den svenske divisjon 2-klubben KSF Prespa Birlik, som holder til i Malmö. Klubben berget plassen i divisjonen med fire strake seirer på tampen av 2019.

– Jeg hadde et ønske om å komme tilbake til Harstad og spille for HIL. For noen uker siden fikk jeg beskjed om at HIL ikke kan tilby meg kontrakt etter nedrykket fordi klubben ikke har de samme økonomiske ressursene, sier Moran.