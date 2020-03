I møte med HIL etter at karantenetida er ferdig gjennomført

sport

Seint i forrige uke kom 28-åringen hjem etter å ha dratt på treningsleir med 3.-divisjonsklubben Lysekloster til Alicante på den spanske solkysten. Det endte med at Sulejmanovic, som har voktet målet for HIL de siste tre sesongene, valgte å prøve seg hos den ambisiøse 3.-divisjonsklubben, som holder til like sør for Bergen.

-Da tilbudet kom fra Lysekloster, hadde vi kommet til slutten av februar. På den tida hadde jeg ikke hørt noe fra HIL. Da klubben kom på banen og viste interesse for meg, var dette noe som jeg ønsket å sjekke ut. Jeg har fortsatt ambisjoner om å spille fotball høyere opp i divisjonssystemet, og var interessert i å se hva de sto for, sier den serbiske sisteskansen.