Anslår inntektstap på 545.000 etter avlysninger

En rekke arrangementer utgår denne måneden som følge av full stans i idretten. Blant dem var Skandinavisk Cup og nordnorsk mesterskap, som skulle finne sted i Harstad i regi av Medkila Skilag og IF Kilkameratene.

Det er beregnet at de to rennhelgene kunne gitt 545.000 i inntekter fordelt på 220.000 kroner på Skandinavisk cup og 325.000 kroner på NNM. I tillegg er det oppgitt påløpte kostnader på 45.000 kroner avlysningene.

Kompensasjonsordning

Dette kommer fram i en oversikt utarbeidet av Troms og Finnmark idrettskrets, i samarbeid med særkretser i fylket og de store arrangørklubbene. Kartleggingen er ikke fullstendig, men gir et bilde på utfordringene.

Oversikten viser tapte overskudd samt påløpte kostnader for forberedelser på over 13 millioner kroner for hele fylket.

Norges idrettsforbund krevde en krisepakke på 500 millioner for inntektsbortfall og påløpte kostnader i mars. Partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er blitt enige om en kompensasjonsordning på totalt 900 millioner for kultur, idrett og frivillighet, hvorav 600 millioner er til de to sistnevnte.

Hovedinntektskilde

Sveinung Karlsen er sponsoransvarlig for arrangementene som ble avlyst i Harstad. Han sier kartleggingen ble iverksatt på henvendelse fra kulturminister Abid Raja. Karlsen er også styremedlem i Norges Skiforbund, og er gjennom sitt arbeid der kjent med at idretten taper mangfoldige millioner.

–Tallene som leveres fra Harstad skal være en nøktern vurdering, sier Karlsen.

Jon Arne Torbergsen er styreleder i Medkila Skilag. Han sier det er umulig å vite eksakt hva klubbene går glipp av.

– Tallene er samlet inn og ligger der. Vi taper betydelige summer når denne type arrangementer utgår. Så skal det sies at det er variabelt hvor mye vi får inn avhengig av hvilken type renn vi arrangerer. Det ble et knapt overskudd på norgescupen vi arrangerte i 2019. Denne gang ville vi fått et pent resultat og det er velkjent at NNM kan gi mellom 300.000 og 500.000 i pluss, sier Torbergsen.

Han sier store landsdelsrenn og nasjonale renn og mesterskap har vært hovedinntektskilden til Medkila siden 2009.

– Vi har sammen med Kilkam arrangert store renn cirka annethvert år. Overskuddene går tilbake til anlegg og aktivitet. Et bortfall av inntekter kan føre til høyere egenandeler i årene fremover, sier Torbergsen.

– Idretten har stor betydning

Han er positiv til krisepakke fra regjeringen med støtte fra Fremskrittspartiet.

– Slik situasjonen er blitt, vil en slik pakke bety noe for idretten og aktivitet fremover. Vi skal virke videre når koronaviruset har gitt seg. Det er både fornuftig og hyggelig om vi kan får kompensert noe av inntektsbortfallet.

Troms og Finnmark idrettskrets poengterer at idretten har stor betydning for samfunnet, både for fellesskapet, helsen, trivselen og for enkeltmenneske.

. Idrettens betydning blir enda viktigere etter en slik krise vi er i nå. Vårt mål nå er å arbeide så godt vi kan for at all idrettslig aktivitet kan komme i gang så snart landet vårt er klar for det, og at idrettslagene skal klare seg gjennom krisen på best mulig måte, uttaler kretsleder Geir Knutsen og organisasjonssjef Sylvi Ofstad i idrettskretsen.