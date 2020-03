Tegnet forsikringer da underslaget i Kilkam ble kjent

sport

I forrige uke ble det kjent at IF Kilkameratene har anmeldt en tillitsvalgt for underslag. Ifølge styreleder Finn Håkon Jørstad og styremedlem Tom Erik Torbergsen er underslaget stort og har pågått over flere år. Øko-teamet i politidistriktet bistår med å avdekke hvor stort beløpet er.

Dagen i forveien ble årsmøtet i FK Landsås gjort oppmerksom om at klubben ikke har vært tilstrekkelig forsikret og manglet en lovpålagt underslagsforsikring. Den ble bestilt 14. februar, og var på plass sammen med resten av forsikringsporteføljen lørdag 14. mars.