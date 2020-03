- Utrolig surt om opprykk glipper på grunn av koronaviruset

sport

Joakim Dahl Haraldsen er spillende trener for Harstads avdelingsmester, som har avgjort seriespillet selv om tre runder gjenstår. De siste kampene og tiden fram til kvalifisering første helga i mai skulle brukes til å finjustere laget.

Onsdag vedtok Norges Håndballforbund at resten av sesongen utgår for regionale seriespill, altså alle divisjoner for kvinner og menn under de tre øverste allnorske nivåene, samt aldersbestemte klasser.

Forståelse

– Det må være lov å si at jeg er frustrert når vi har jobbet så hardt over en hel sesong, for så å se at den ender med avlysning. Nå er vi der vi skulle være, på tabelltoppen med rett til å spille kvalifisering for opprykk, så får vi ikke fullføre. Det er surt, sier Dahl Haraldsen.

Han mener likevel det er en fornuftig beslutning som er tatt av håndballforbundet.

– Jeg har ingen kunnskap om koronaviruset, og skal ikke uttale meg om det, men det er en grunn til at så mye blir avlyst. Når fotballkamper i Premier League og store konkurranser utsettes, er det nettopp fordi viruset må tas på alvor.

Fra ledelsen i Harstad Håndballklubb har laget fått tillatelse til å fortsette treninger, men under et strengere regime enn ellers.

– Treninger avlyses med langt lavere terskel enn tidligere. Vi kan ikke ta noen sjanser, sier Dahl Haraldsen.

– Samtidig må vi holde oss i gang i tilfelle det blir kvalifiseringsspill i mai, men vi følger rådene fra forbund og Folkehelseinstituttet. Inntil videre må vi ha is i magen og satse på at ting ordner seg, sier han.

Treningskarantene

Monica Lindstrøm er trener for kvinnelaget, som også har avgjort seriespillet før siste kamp er spilt. Hun har beordret en av lagets spillere, som nylig er kommet hjem fra ferie i utlandet, til å holde seg borte fra treninger de kommende to ukene.

– Hele laget tar fri i minst en uke, kanskje blir det et opphold i 14 dager. Når vi er tilbake i hallen, skal vi trene som om det blir kvalifisering i mai, sier Lindstrøm.

Inntil det eventuelt vedtas, nekter Lindstrøm å tro at sesongen kan bli annullert.

– Jeg ser heller for meg at håndballforbundet utvider 2.-divisjonsavdelingene neste sesong. Da kan alle vi som skal ut i kvalifisering få opprykk hvis ikke noen frivillig avstår, sier Lindstrøm.

2.-divisjon må fullføres

Trenerkollega Dahl Haraldsen krysser fingrer for at de øverste divisjonene blir ferdigspilte. Hvis ikke, tror han det blir umulig å tilby opprykk for 3.-divisjonslagene som skulle slåss i kvalifisering.

– I 2.-divisjon gjenstår en del serierunder, og det er ikke avklart hvem som havner under nedrykksstreken og hvem som berger plassen. Hvis ikke alt er avklart, er det umulig å sende lag ned til 3.-divisjon. Da kan heller ikke forbundet flytte nye lag opp, poengterer han.

Dahl Haraldsen tviler på at 2.-divisjonsavdelingene blir utvidet.

– Det var sportslige grunner til at antall 2.-divisjonsavdelinger ble redusert. Jeg tviler på at disse kravene lempes på.