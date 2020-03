Nå bekjemper han koronaviruset

sport

Det er konklusjonen etter at han denne uka satte kursen hjemover for å delta under årets Skandinavisk Cup-arrangement i Kilbotn. Tirsdag kveld ble derimot langrennsløperen på heltid arbeidsledig i en periode framover. Da ble de aller fleste Ski Classics-løpene som gjenstår denne vinteren, avlyst. Det samme gjaldt de to langrennsarrangementene med Medkila Skilag og IF Kilkameratene som arrangører.

- Jeg må innrømme at jeg sitter på en skikkelig tomhet. Det føles som om man går ut i ulønnet permisjon den siste delen av sesongen, sier Vesterheim.