Norges Fotballforbund øker satsingen på toppfotball ved at det skal tilføres ressurser både i arbeidet med topptrenerutdannelse og med aldersbestemte landslag. Et ledd i dette er ansettelsen av tidligere kvinne- og herrelandslagstrener Per-Mathias Høgmo som leder for topptrenerutdannelse i NFF, melder forbundet i en pressemelding.

Høgmo tiltrer stillingen 1. april. Han blir en seksjonsleder i eliteavdelingen, og skal rapportere til elitedirektør Lise Klaveness.