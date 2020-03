Eks-kapteinen har hatt ett års pause. Nå gjør han comeback i HIL

sport

Den erfarne sentrale midtbanespilleren, som har flere sesonger i HIL-drakten på høyere nivå, er klar for å bidra i 4.-divisjon.

– Jeg har vært med å trent litt med gutta etter nyttår og det har vært gøy. Jeg synes opplegget ser bra ut. Når man da har lysten og overskuddet er det bare å hive seg med, sier Kjelseth.

Han debuterte for HIL med målgivende pasning i 8-1-seieren over Mjølner i 2008. Siden har han spilt 193 kamper og skåret 12 mål for a-laget.

Gøy med lokalfotball

Kapteinen fra 2017 og 2018 gleder seg til å være tilbake på banen igjen.

– Det handler egentlig mest om at jeg har lyst til å spille fotball igjen. Det blir gøy å spille mot lokale lag hvor man kjenner mange av motspillerne. Samtidig så er det ikke så mye reising i 4.-divisjon, noe som gjør at det blir mindre tidkrevende. Jeg tror det kan bli en spennende og jevn sesong hvor det er flere lag med mange gode spillere, sier Kjelseth.

Assisterende HIL-trener Runar Normann er veldig fornøyd med Kjelseth som tilskudd til spillertroppen.

Rutine og trygghet

– Vi er sjeleglade for at Magnus hiver seg med og spiller fotball igjen. Han representerer rutine og trygghet, noe som kan vise seg å bli viktig for oss med tanke på at vi har mange unggutter i troppen. I tillegg så er han i god form, sier Normann.

I sitt fotballfrie år har Kjelseth blant annet løpt mye, og han har hevdet seg med gode resultater og plasseringer i en rekke løp i Harstadkarusellen.

– Når det kommer til individuelle bidrag, så er han veldig trygg med ballen. Vi ser for oss at han blir en god ballfordeler i en ankerrolle. Han kommer nok til å bli meget viktig i det oppbyggende spillet, sier Normann.

HILs spillende assistenttrener tror at spillergruppa var avgjørende for Kjelseths avgjørelse.

– Jeg tror han ser at det er mye ungt og at det trengs rutine. Han kommer til å få ansvar. Vi begynner å få en fin miks av ungt blod og erfaring nå, sier Normann.

På spørsmål om Kjelseth er en kapteinskandidat, svarer Normann følgende:

– Vi er selvfølgelig klar over at han har vært kaptein tidligere og kjenner godt til hva han har å komme med, men det er en ting vi ikke har sett på helt ennå, sier assistenttreneren.