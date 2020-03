Arrangerte renn for første gang på 10 år: – Har gode barndomsminner fra denne løypa

sport

Lørdag samlet flere lokale skiløpere seg på Andørja og Nappesletta Skistadion for sonerenn for både yngre og eldre deltakere, og til tross for vinterferie stilte rundt 40 utøvere av lokale og tilreisende.

– Endelig tilbake

Arrangementsansvarlig og deltaker Rune Tøllefsen var godt fornøyd med å endelig ha et sonerenn på Andørja igjen.