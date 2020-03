sport

Meldingen kom søndag fra Stig Tovås, som er presseansvarlig for den norsksamiske troppen. Tovås representerer også Fjell Skilag, som hadde åtte uttatte utøvere til mesterskapet, som er et slags OL for urbefolkning.

Mesterskapet skulle finne sted i Whitehorse, som er hovedstaden i Yukon-territoriet i Canada. Avlysningen skjer etter anbefaling fra Yukons fungerende sjef for helsevesenet, doktor Catherine Elliott, og er begrunnet med bekymringer rundt koronaviruset (Covid-19).