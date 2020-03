Klare for ny langrennsfest

sport

For i sesongen hvor nordnorsk mesterskap på ski skulle være det store høydepunktet, kom plutselig storarrangementet rekende på ei fjøl. Og da viste det seg at Medkila Skilag og Kilkameratene var positive til å påta seg arrangementet i Kilbotn 13.-15. mars.

– Da muligheten kom tirsdag for to uker siden, var klubbene enige om at vi kunne ta to arrangementer på to uker. Dermed sa vi ja på forespørselen tre dager senere. Siden vi klarer oss med en opprigg og en nedrigg, talte det til fordel for at vi kunne påta oss dette ekstraarrangementet. Derfor stepper vi opp og har to relativt store arrangementer på to uker, sier hovedleder for de to storarrangementene i midten av mars, Svein Helland.