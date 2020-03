God generalprøve før NM

sport

Det sier leder i Harstad Bueskyttere, Sven-Ove Johansen etter at årets Skuddårsstevne var vel gjennomført. For arrangørenes del framviste de et sportslig nivå som gjør at de virkelig kan prestere spennende ting når det virkelig er duket for alvor om et par ukers tid. Da står skytterne klare på linja under årets innendørs-NM i Tønsberg.

– Vi kommer til å stille sterkt under det som er årets store mål for vår del. Men det er ikke alltid slik at vi har deltatt under norgesmesterskapet i bueskyting. Men i år er vi åtte bueskyttere fra klubben som tar turen til mesterskapet. Og vi har også ambisjoner om å krige i toppen, sier Johansen.