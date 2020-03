Favoritter til å stole på

sport

Dog var det ikke favoritten Oliver GT som vant det første løpet i V65-spillet, men nestfavoritten Netanica. «Noe overrasket over nettopp dette», kommenterte kusk Stian Pettersen etter løpet. «Banen i dag er utrolig flott. Vi hadde kjempefeste og la oss ganske tidlig i tetgruppa.» Favoritten Oliver GT og kusk Camilla Sivertsen bommet helt på løpet. «Hesten slo seg på beina i oppvarminga, uten at det påvirket den. Jeg synes at den varmet godt. Etter løpet ser hesten halt ut. Dette må vi få sjekket» sa Sivertsen rett etter løpet.

Talent fra Sjøvegan

I det andre løpet vant Stian Pettersen igjen. Denne gangen med 4-åringen Tanic Plane.