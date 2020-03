Årsbeste av Magnus Vesterheim med 13.-plass i Vasaloppet: – Torstein Svendsen har æren

sport

Etter at Magnus Vesterheim endte på sterk 13.- plass under årets Vasalopp, har han igjen fått troen på at årets sesong fortsatt kan gi gode resultater.

– Jeg var svært nær ved å gi opp sesongen for tre uker siden. Men etter et par hviledager tok jeg kontakt med Torstein Svendsen som trente meg da jeg begynte å satse på langløp, forteller Vesterheim.