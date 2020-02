Ledet med fem mål etter to perioder, men rystet av Sandnes i starten av tredje

sport

Harstad leder 11-7 over Sandnes i lørdagens hjemmekamp i Harstadhallen når to av tre perioder er spilt.

Det sto 3-3 etter den første perioden, før Harstad sikret seg en stor ledelse, 9-5, før sesongens siste 20 minutter.

Med seier vil plassen i eliteserien være berget. Uavgjort med tap i straffekonkurransen, eller seier for Sandnes, gjør at gjestene berger plassen. I så fall må Harstad spille kvalifisering i mars for å unngå nedrykk.

1. periode

Harstad kom best i gang, og var i tydelig i flytsonen etter seieren over Vålerenga sist lørdag. Kristoffer Lysberg sendte hjemmelaget i føringen på målgivende fra kaptein Tom Bakken før fire minutter var spilt. Snaut tre og et halv minutt senere var Lysberg servitør til Toms Kirmuzs, og Harstad ledet 2-0.

Et Sandnes med kniven mot strupen i kampen om sikker eliteplass var ikke kommet til Harstad for å gi opp så tidlig i oppgjøret. Bortelaget reduserte ett minutt og 39 sekunder senere ved Carl Olsson. Harald Bollestad utlignet til 2-2 rett etter 12 spilte minutter, og hadde målgivende da Ida Lyngås sendte Sandnes i føringen etter 14.20 minutter.

Toms Kirmuzs bragte balanse i regnskapet rett før periodeslutt på pasning fra Toms Niedre.

2. periode

To mål fra Kirmuzs i åpningsperioden var en forsmak på det som skulle komme i midtperioden. Kirmuzs ga Harstad ledelsen 4-3 før to minutter var spilt etter den første pausen.

Comebacket til Rune Johansen har gitt Harstad et løft, og den erfarne spilleren sørget for tomålsledelse minutter senere. Så var det igjen Kirmuzs' tur. Det tok bare 27 sekunder fra Johansens nettkjenning før latvieren skåret sitt fjerde for dagen.

Jan-Helge Johannessen reduserte for Sandnes før Harstad overtok. Linards Szegolevs, Kirmuzs og Tom Bakke sørget for femmålsledelse i løpet av periodens siste halvdel.

3. periode

For Sandnes var det viktig å skyte fart i starten av tredje periode. To minutter og 53 sekunder spilt tente gjestene håpet. Pär Engström reduserte til 5-9, og 40 sekunder senere var femålsledelsen ved starten på perioden redusert til tre med skåringen til Carl Olsson.

Et rystet Harstad tok umiddelbart time out i håp om å gjenvinne kontroll over kamp og nerver. Harstad kom seg til hektene, og var laget med flest skudd på mål i de neste sju minuttene.

Ti miutter før full tid var fortsatt ledelsen på tre mål da Harstad-backen Roberts Livins pådro seg en tominutters utvisning. Den kostet nok et baklengsmål. Jan-Helge Johannesen reduserte til 7-9 med sin andre skåring for dagen.

Seks minutter før full tid brøt jubelen ut igjen i Harstadhallen etter nervøs stemning i hallen. Prikkskytter Szegolevs økte Harstads ledelse til 10-7. Målgivende kom fra Mika Heikurainen, som sammen med Toms Niedre var nest sist på sju av disse målene - Niedre flest med fem målpoeng uten selv å ha skåret.

Et nytt lettelsens sukk kom fire og et halv minutt før slutt. Finske Tuomo Manninen tegnet seg for skåring, og denne gang var Szegolevs tilretteleggere.

Fakta

Harstad-Sandnes 11-7 (kamp pågår)

(3-3, 6-1, 2-3)

Harstadhallen, eliteserien menn

Mål+målgivende Harstad: Toms Kirmuzs 5+0, Linards Szegolves 2+0, Tom Bakken 1+1, Kristoffer Lysberg 1+1, Rune Johansen 1+0, Toms Niedre 0+5, Mika Heikurainen 0+2

Mål+målgivende Sandnes: Carl Olsson 2+1, Jan-Helge Johannessen 2+0, Harald Bollestad 1+1, Pär Engström 1+1, Idar Lyngås 1+0, Peter Rönnholm 0+3, Martin Solvik 0+1

Utvisninger: Harstas 2x2 min. og Sandnes 1x5 min.

Dommere: Andreas Johansen, Lillestrøm og Tommy Monge, Nedre Furuset

Vi oppdaterer!