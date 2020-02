20 alpinister til Svolvær

sport

Det kan leder i Harstad Alpinklubb, Trond Viggo Opdal berette om.

– Vi er en samlet tropp på 20 utøvere som setter kursen for Svolvær i helga. De er arrangører av mesterskapet for første gang på rundt 30 å, og melder om flotte forhold. Derfor er vi utrolig glade for at de kan melde om gode forhold. Vi ser veldig fram til dette mesterskapet, sier Opdal.