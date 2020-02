sport

Årets første obligatoriske kamp falt med andre ord på skuddårsdagen for skånlendingene. Da skal laget til Blåbyhallen for det som er et rent 3.-divisjonsoppgjør i første kvalik-runde av NM-cupen.

– Det blir godt å komme i gang med å spille tellende kamper, sier Hustad om det første av tre lokaloppgjør mot vesterålingene.