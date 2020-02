sport

I de harde løypene på Veldre Sag i Ringsaker, var det ingen tvil om at 24-åringen fra Medkila Skilag hadde gode arbeidsforhold. For Mikkelsen dro i gang med sin 15 kilometer klassisk i et solid tempo. Men da mange begynte å kjenne på melkesyre og muskelstivhet på sisterunden, var det ikke i Mikkelsens tanker å slakke ned på gasspedalen. Snarere tvert om.

– Det å bli nummer 13 i dag i dette selskapet er rett og slett helt vilt. Definitivt mitt karrierebeste, sier en smått overrasket Mikkelsen.