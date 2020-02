SOIF-treneren om planlagt storhall: – En ny æra for fotballen

sport

Det sier Skånlands herretrener Tor-Anders Hustad om at Sør-Troms er en av få gjenværende regioner i landet som ikke har etablert en fotballhall i full størrelse. Fram til nå har man som kjent vært nødt til å kjøre til Bardufoss eller Sortland for å spille fotball på full bane innendørs i vintermånedene. Nå er det imidlertid i ferd med å gjennomføres et forprosjekt for en storhall som planlegges anlagt på Evenskjer.

– Om man lykkes med å realisere disse hallplanene, vil det bety at regionens store begrensning for å ta nivåmessige steg vil være borte, sier Hustad.