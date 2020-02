sport

Hokland, som representerer Harstad Bowlingklubb, imponerte samtlige da han leverte sterke takter under turneringa. Han leverte et snitt, som var et godt stykke over 200 poeng i det innledende spillet under helgas store regionale turnering.

– Jeg har trappet opp treningsdosene, og har klart å løfte spillet mitt opp på dette nivået i treningssammeheng. Det har gitt resultater, også når det kommer til turneringsspill, forklarer Hokland.