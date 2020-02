Overraskende ettmålstap

sport

HHK er allerede i praksis klar for kvalikspill i mai til allnorsk nivå, men fikk seg en aldri så liten trøkk i Barduhallen søndag. Et kjipt ettmålstap ble resultatet. Trener Monica Lindstrøm er klar på at laget må opp noen hakk.

– Har oss selv å takke

Lindstrøm er godt fornøyd med lagets forsvarsjobb i kampen, men framover sviktet det litt.