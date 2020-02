Ask falt fra mulig finale

sport

Dermed fortsatte uhellene å forfølge 15- åringen, som under fredagens 7,5 kilometer lå an til en topp-10 plassering da han falt i en utforkjøringh like før mål.

Lørdag stod flere lokale deltakere på startstreken, med sprint på programmet. Etter en god prestasjon under lørdagens klassiskrenn var Medkila skiklubbs Ask Jørgensen svært nær en finaleplass på sprinten.